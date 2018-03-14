خسائر النفط تتواصل منذ بداية الأسبوع بفعل إنتاج أميركا

واصلت أسعار #النفط اليوم الأربعاء الخسائر التي منيت بها في اليومين الماضيين، مع ارتفاع الإنتاج الأميركي الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم.

وبلغ #خام_غرب_تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 60.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش، منخفضا ست سنتات، أو ما يعادل 0.1% عن الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج #برنت 64.47 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 17 سنتا، أو ما يعادل 0.26%.

وخسر برنت والخام الأميركي نحو 1.5% و2.4% على التوالي منذ بداية الأسبوع، حيث تضررت الأسعار من مخاوف بشأن ارتفاع مطرد في إنتاج الولايات المتحدة أسهم أيضاً في زيادة المخزونات.

وارتفع #الإنتاج_الأميركي بنحو الربع منذ منتصف العام 2016 إلى 10.37 مليون برميل يومياً.

ووفقا لما ذكرته وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع ارتفاع الإنتاج الأميركي فوق 11 مليون برميل يومياً، بحلول نهاية 2018 ليتجاوز إنتاج روسيا أكبر منتج للخام في العالم.

وأعلنت #الصين اليوم الأربعاء أن إنتاجها المحلي من النفط خلال شهري يناير وفبراير انخفض 1.9% على أساس سنوي إلى 30.37 مليون طن، أو ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً. في الوقت ذاته ارتفع استهلاك الخام 7.3% إلى 93.4 مليون طن، وهو ما يشير إلى الحاجة لمزيد من الواردات.