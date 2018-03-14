مخزونات النفط الأميركية ترتفع 1.2 مليون برميل في أسبوع

قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام زادت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من مارس/آذار لتصل إلى 428 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع مليوني برميل.

وانخفضت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما بمقدار 156 ألف برميل.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين انخفضت 1.3 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 1.2 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.3 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 101 ألف برميل يوميا إلى 7.9 مليون برميل يوميا.