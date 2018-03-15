العراق يدعو المستثمرين للمشاركة بمشروع نفطي في الأنبار

دعت وزارة النفط العراقية الشركات، اليوم الخميس، للاستثمار في مشروع لبناء مصفاة نفطية بطاقة 70 ألف برميل يوميا في محافظة الأنبار بغرب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن على المستثمرين المهتمين تقديم مقترحاتهم في موعد أقصاه 14 يونيو/حزيران، مضيفة أن المشروع سيكون بنظام البناء والتملك والتشغيل أو البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية.

وتأتي مصفاة الأنبار، قرب بلدة حديثة، في إطار خطة الحكومة لزيادة طاقة معالجة النفط في البلاد، وتقليص واردتها من المنتجات النفطية.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت بغداد خططا لبناء أربع مصافٍ، وتجديد محطات لمعالجة النفط والغاز دُمرت في القتال مع تنظيم داعش.