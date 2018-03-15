وكالة الطاقة: الطلب على النفط يتسارع لكن دون المعروض

قالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع تسارع نمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي، لكن الإمدادات مازالت تنمو بوتيرة أسرع مما يؤدي لزيادة المخزونات في الربع الأول من العام الحالي.

ورفعت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2018 إلى 99.3 مليون برميل يوميا من 97.8 مليون برميل يوميا في 2017.

وزادت مخزونات النفط التجارية في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يناير/كانون الثاني للمرة الأولى في سبعة أشهر إلى 2.871 مليار برميل، وهو ما يزيد بمقدار 53 مليون برميل على متوسط خمسة أعوام.

وقالت الوكالة، التي تقدم المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسات الطاقة، إن زيادة مخزونات يناير/كانون الثاني 18 مليون برميل فوق مستوى ديسمبر/كانون الأول تقترب من نصف حجم الزيادة المشهودة عادة في مثل هذا الوقت من العام.

فنزويلا.. تخفيض جديد في المخزونات

لكن الوكالة أفات أن فنزويلا، التي تعاني من أزمة اقتصادية خفضت إنتاجها النفطي نحو 50% في عامين إلى مستويات متدنية لم تشهدها في أكثر من عشر سنوات، قد تُسبب انخفاضا جديدا في المخزونات.

وقالت الوكالة "تواجه الإمدادات من فنزويلا بوضوح انخفاضا متسارعا محتملا وبدون أي تغيير يعوض ذلك من منتجين آخرين فقد يكون البلد الواقع في أميركا اللاتينية العنصر الأخير الذي يدفع السوق بحسم نحو النقص".

وفي محاولة لتصريف المخزونات تطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون منهم روسيا اتفاقا لخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير/كانون الثاني 2017 حتى نهاية 2018.

نمو الإمدادات من الدول غير الأعضاء

وتتوقع الوكالة نمو الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في 2018 إلى 97.9 مليون برميل يوميا بقيادة الولايات المتحدة التي من المتوقع زيادة إنتاجها من الخام بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في 2018 إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميا بنهاية العام.

وانخفض إنتاج الخام في أوبك في فبراير/شباط إلى 32.1 مليون برميل يوميا بقيادة فنزويلا والإمارات.

ورفعت وكالة الطاقة تقديراتها للطلب على نفط أوبك إلى 32.4 مليون برميل يوميا للعام 2018 مقابل 32.3 مليون برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي.

كيف ينعكس قرار ترمب على النفط؟

وحذرت الوكالة من أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمونيم الذي دفع شركاء تجاريين كبارا للتلويح بالرد قد يهدد توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وأضافت "أي تباطؤ ستكون له عواقب وخيمة خاصة على الوقود المستخدم في قطاع النقل البحري والنقل بالشاحنات".

وقالت إن نمو التجارة العالمية اتسم بالقوة حيث تسارع من 2.5 بالمئة في 2016 إلى 4.7 بالمئة في 2017، مشيرة إلى ذلك باعتباره السبب المرجح لزيادة بنسبة 1.8 بالمئة في الطلب العالمي على زيت الغاز في 2017.