3 بنوك تمنح الكويت 467 مليون دولار لبناء 8 ناقلات نفط

قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن شركة ناقلات النفط الكويتية وقعت اليوم الخميس اتفاق تمويل بقيمة 140 مليون دينار أي ما يعادل 467 مليون دولار مع 3 بنوك محلية لبناء 8 ناقلات نفط.

وأضافت كونا أن التمويل البالغ أجله 10 سنوات جرى الحصول عليه من بنك وربة والبنك الأهلي المتحد وبنك الكويت الدولي.

وكانت شركة ناقلات النفط الكويتية قد أكدت في سبتمبر الماضي، أن كل ناقلاتها تبحر بأمان، نافية ما تم تداوله عن غرق إحدى ناقلاتها.

وقالت الشركة في بيان صحافي لوكالة الأنباء الكويتية آنذاك، إن "ما تم تداوله بشأن غرق ناقلة نفط كويتية قبالة سواحل سلطنة عمان غير صحيح".