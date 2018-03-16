بي.بي تبحث عن مشترين لحصتها في أنشطة للنفط والغاز بمصر

قالت مصادر مصرفية إن #بي_بي البريطانية العملاقة للطاقة، تبحث عن مشترين لحصتها في أنشطة للنفط والغاز في#مصر مضى عليها 50 عاماً، مع تركيزها على حقول بحرية جديدة للغاز في المياه العميقة بالبحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

وخاطبت "بي.بي"، ومقرها لندن، في الأسابيع الماضية مشترين محتملين بشأن حصتها في شركة بترول خليج السويس (جابكو)، وهي مشروع مشترك مع الهيئة المصرية العامة للبترول أنشئ في الستينيات.

وقالت المصادر إن "جابكو" تنتج أكثر من 70 ألف برميل يومياً من #النفط، و400 مليون قدم مكعبة يومياً من#الغاز.

وأضافت المصادر أن حصة "بي.بي" في جابكو تقدر قيمتها بحوالي 500 مليون دولار.

وقالت "بي.بي" على موقعها الإلكتروني: "نجحنا في الحفاظ على استقرار إنتاج النفط في خليج السويس، ونهدف إلى تنمية واستدامة مستويات الإنتاج في الأعوام القادمة".

وأصبحت مصر مركزاً رئيسياً لشركة الطاقة البريطانية في السنوات الماضية، مع قيامها بزيادة إنتاج الغاز في شرق #البحر_المتوسط من حقول مثل مشروع تنمية غرب دلتا النيل، وحصتها في حقل "ظُهر" العملاق الذي تديره #إينيالإيطالية.

ووفقا لموقعها الإلكتروني، تنتج "بي.بي" حالياً 15% تقريباً من إجمالي إنتاج مصر من النفط، ونحو 30% من إنتاج الغاز مع شركائها.