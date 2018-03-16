رسالة مطمئنة لأسواق الطاقة تحافظ على مكاسب النفط

ارتفعت أسعار #النفط في تعاملات متقلبة، أمس الخميس، بعد أن قالت #وكالة_الطاقة_الدولية إن الطلب العالمي على الخام من المتوقع أن يرتفع هذا العام، لكنها حذرت من أن المعروض ينمو بوتيرة أسرع.

وسجلت الأسعار ثاني جلسة على التوالي من المكاسب مع صعود عقود خام القياس العالمي مزيج #برنت لأقرب استحقاق 23 سنتا، أو 0.35%، لتبلغ عند التسوية 65.12 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي #غرب_تكساس_الوسيط 23 سنتا أيضا، أو 0.38%، لتغلق عند 61.19 دولار للبرميل.

ويساعد ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى جانب التخفيضات الإنتاجية التي ينفذها أعضاء منظمة #أوبك ومنتجون رئيسيون آخرون في مقدمتهم روسيا، في إبقاء أسعار الخام فوق 60 دولارا للبرميل.

وقال متعاملون إن تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي قال إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام، أرسل إشارة "مطمئنة" إلى المستثمرين.

لكن الوكالة أشارت أيضاً إلى تزايد المعروض وهو ما يقيد مكاسب النفط.

وتعتقد الوكالة أن الإمدادات من المنتجين خارج "أوبك"، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، ستنمو بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً هذا العام، في حين سينمو الطلب بحوالي 1.5 مليون برميل يومياً.