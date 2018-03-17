انتعاش النفط يرفع عدد المنصات الأميركية لـ 800 حفاراً

أضافت شركات الطاقة الأميركية حفارات نفطية للمرة السابعة في الأسابيع الثمانية الماضية بفعل توقعات بأن أسعار الخام في 2018 ستكون أعلى مما كانت في 2017، وهو ما يدفع المزيد من شركات الحفر لتعزيز خططها للإنفاق للعام الحالي.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت 4 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 16 مارس ليصل اجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 800.

وإجمالي عدد الحفارات النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 631 حفارا مع مواصلة شركات الطاقة زيادة الانفاق منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار الخام تتعافى من انهيار استمر عامين.

وجرى تداول عقود الخام الأميركية حول 62 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، منخفضا حوالي 7 بالمئة عن أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014 البالغ 66.66 دولار والذي سجله في يناير كانون الثاني الماضي. وبلغ متوسط أسعار الخام الأميركية 50.85 دولار في 2017 و43.47 دولار في 2016.

ومنذ بداية العام الحالي بلغ اجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة 961 حفارا، مقارنة مع متوسط بلغ 876 حفارا في 2017، و509 حفارات في 2016 و978 حفارا في 2015. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.

وفي وقت سابق هذا الشهر توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن اجمالي انتاج النفط الأميركية سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.7 مليون برميل يوميا في 2018 وإلى 11.3 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.3 مليون برميل يوميا في 2017.