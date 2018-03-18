رئيس سومو العراقية يتوقع استقرار أسعار النفط في 2018

وقع رئيس شركة تسويق النفط العراقية "سومو" علاء الياسري اليوم الأحد أن تظل أسعار النفط مستقرة عند المستويات الحالية على مدى 2018 بأكمله.



وأضاف الياسري، للصحفيين خلال مناسبة لسومو في بغداد، أن استقرار سعر النفط يتوقف على الاستقرار السياسي في المنطقة.

وأعلن الياسري عن استراتيجية جديدة للشركة الحكومية لتوقيع مشروعات مشتركة مع شركات آسيوية من الصين والهند وكوريا الجنوبية في إطار استهداف أسواق القارة.



وأضاف أن 60 % من صادرات نفط العراق تتجه إلى الأسواق الآسيوية.



ومن بين الصفقات العديدة التي أعلنها الياسري اليوم، اتفاق بنظام تقاسم الأرباح مع تشنهوا الصينية للمساعدة في تسويق الخام العراقي لدى مصافي التكرير الصينية.



وقال إن الاتفاق المبرم مع الشركة الصينية ليس سوى نقطة بداية ستمهد لمزيد من الاتفاقات والمشروعات المشتركة مع شركات آسيوية أخرى من اليابان والصين وكوريا.



وأعلن رئيس سومو أن العراق وقع عقودا طويلة الأجل لتوريد الخام مع شركات طاقة هندية كبيرة من بينها ريلاينس ليظل موردا كبيرا للخام إلى الهند في 2018.



وأوضح أن تأخر شحن خام كركوك إلى إيران يرجع إلى إجراءات التعاقد المتعلقة باختيار شركات النقل بالشاحنات وليس لمخاوف أمنية، مضيفا أن وزارة النفط ستختار قريبا 4 شركات شحن محلية للبدء في نقل 40 ألف برميل يوما مبدئيا إلى إيران.



وصادرات حقول كركوك متوقفة في ظل الخلاف القائم بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن استخدام خط أنابيب لتصدير الخام إلى ميناء جيهان التركي.



يذكر أن العراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك ويعتمد على النفط في معظم إيرادات الميزانية.