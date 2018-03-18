93 مليار دولار قيمة المشاريع النفطية التي تنفذها الكويت

ينفذ القطاع النفطي الكويتي أكثر من 50 مشروعا رأسماليا بقيمة 28 مليار دينار، أو ما يعادل 93 مليار دولار، وذلك في أكبر قفزة للمشاريع على الإطلاق في تاريخ #الكويت، مع إطلاق مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية والتكريرية للكويت.

ووفقا لإحصائية للمشاريع النفطية التي تنفذها الشركات النفطية المحلية فإن شركة نفط الكويت تنفرد بتنفيذ أكبر المشاريع في القطاع ويأتي في مقدمة المشاريع مشروع النفط الثقيل في شمال الكويت والبالغة كلفته المالية 2.1 مليار دينار والذي يتوقع أن يدخل الخدمة في مراحله المختلفة بحلول سبتمبر 2022، كما يأتي مشروع الغاز الجوراسي (المرحلة الثانية) في المرتبة الثانية بقيمة 1.4 مليار دينار، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأعلنت " #نفط_الكويت" قبل أيام أنها سترفع وتيرة الإنتاج تدريجيا في مشروع #النفط الثقيل ليبلغ طاقته القصوى والمقدرة بـ 60 ألف برميل يوميا، على أن يكون التشغيل الأولي للمشروع في أغسطس المقبل ويكون موعد التسليم الابتدائي بحلول مايو 2019.

وستنفق شركة نفط الكويت ما قيمته 12.1 مليار دينار لتنفيذ 19 مشروعا نفطيا ضخما، حيث سيتم تطوير حقل برقان الكبير بقيمة 755 مليون دينار وتطوير حقل الروضتين بقيمة 1.3 مليار دينار وحقل أم قدير بقيمة 732 مليون دينار، فيما تم رصد 475 مليون دينار لتنفيذ خط أنابيب الزور الذي يقع على مسؤولياته تغذية مصفاة الزور الجديدة بالنفط الخام.

ورصدت شركة نفط الكويت ما قيمته 709 ملايين دينار لتطوير مكمن واره في حقل برقان الكبير، ويعد هذا المشروع من أضخم المشاريع لتطوير حقل برقان لرفع إنتاج المكمن من 80 ألف برميل يوميا إلى نحو 300 الى 350 ألف برميل يوميا من خلال ضخ نحو 700 ألف برميل مياه يوميا وهو عمل فني ضخم، سيتبعه تطوير المكامن الأخرى.

وتخطط الشركة لإنفاق 690 مليون دينار على استكشاف البحر والذي يتوقع أن يبدأ نهاية العام الحالي، علما بأن مناقصة الحفر البحري لاتزال مفتوحة حاليا لدى الشركة.