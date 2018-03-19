باركيندو: سوق النفط تتحسن لكن المخزونات مازالت مرتفعة

قال محمد #باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك اليوم الاثنين، إن الأوضاع تتحسن في سوق النفط، لكن المخزونات العالمية مازالت فوق متوسط الخمس سنوات الذي يعد معياراً مهماً للسوق.

وأضاف: "اجتزنا الأسوأ على الأرجح. بدأنا نرى ضوءا في نهاية النفق، لكن مازال لدينا بعض العمل لأنه ما زالت لدينا مخزونات أعلى من متوسط الخمس سنوات".

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك في تصريحات لقناة "ريل" التلفزيونية الأذربيجانية، اليوم الاثنين، إنه يأمل في أن يساعد اتفاق عالمي لخفض إنتاج #النفط في إعادة الاستقرار إلى أسواق الخام خلال هذا العام.

وعلق باركيندو خلال زيارة للعاصمة الأذربيجانية باكو قائلاً: "بدأنا نرى أن الاستقرار تدريجي لكنه يعود إلى السوق"، مضيفاً أن الدول المنتجة المشاركة في الاتفاق تركز حالياً على تمديد الاتفاق حتى ديسمبر 2018.

وكانت "أوبك" ومنتجو نفط آخرون كبار بقيادة روسيا اتفقوا في نوفمبر الماضي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، حتى نهاية 2018.

ومن المقرر عقد اللقاء المقبل لوزراء نفط "أوبك" والمنتجين من خارج المنظمة، ومن بينهم أذربيجان، في يونيو. وقد يقرر الوزراء خلال الاجتماع تعديل الاتفاق استناداً إلى ظروف السوق.

وقال باركيندو إنه سيلتقي بوزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف لاستكمال حوارهما بشأن دور أذربيجان.

وأضاف باركيندو: "مستقبل أذربيجان ومصلحتها الاستراتيجية يكمنان في أوبك".



وبلغ إنتاج أذربيجان من الخام 806 آلاف برميل يومياً في فبراير، مقارنة مع 814 ألفا و600 برميل يومياً في يناير.