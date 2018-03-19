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مصر تبدأ حفر آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط في أبريل

المصدر: القاهرة - رويترز
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قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، إن العمل سيبدأ في حفر الآبار بمشروع إنتاج #الغاز من المرحلة التاسعة (ب) في منطقة #غرب_الدلتا بالبحر المتوسط الشهر المقبل.

وأضافت الوزارة في بيان أن بدء إنتاج الغاز من أول ثلاث آبار بالمشروع سيكون خلال 2018-2019، والإنتاج من باقي الآبار خلال 2019.

وتدير شركة رشيد للبترول، المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50% و"شل" بنسبة 25% وبتروناس الماليزية 25%، العمل في منطقة غرب الدلتا بالبحر المتوسط.

وأضافت الوزارة أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 807 ملايين دولار.

وقال مسؤول في الوزارة إن حجم الإنتاج الإجمالي المتوقع من الآبار الجديدة سيبلغ 350 إلى 400 مليون قدم مكعبة يومياً.

كلمات دالّة

#الغاز, #غرب الدلتا

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