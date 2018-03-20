التوترات الجيوسياسية وتراجع إنتاج فنزويلا يصعدان بالنفط

ارتفعت #أسعار_النفط بنحو 1% اليوم الثلاثاء، مدعومة بالتوترات في الشرق الأوسط ومخاوف من تفاقم هبوط إنتاج فنزويلا.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في التعاملات الآجلة 62.62 دولار للبرميل، مرتفعا 56 سنتا، أو ما يعادل 0.9% عن مستوى الإغلاق السابق.

وبلغ خام #برنت في التعاملات الآجلة 66.61 دولار للبرميل مرتفعا 56 سنتا أو 0.9%.

وقال سوكريت فيجاياكار، مدير استشارات الطاقة في تريفكتا في مذكرة "التوترات الجيوسياسية قدمت شيئا من الدعم للأسعار".

كما لقيت الأسواق دعما من القلق بشأن تراجع إنتاج فنزويلا.

وقالت #وكالة_الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، إن من الواضح أن فنزويلا "معرضة لتراجع سريع" في الإنتاج، وإن مثل هذا الأمر قد يتسبب في حدوث عجز في الأسواق العالمية.

وأدت الأزمة الاقتصادية في فنزويلا إلى انخفاض إنتاج البلاد بأكثر من النصف منذ بداية 2005 ليهبط دون المليوني برميل يوميا.