النفط يقفز أكثر من 2% ليلامس مستوى الـ70 دولاراً

قفزت أسعار #النفط بأكثر من 2% أثناء التعاملات، اليوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، بعد هبوط مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية ومع استمرار القلق بشأن عرقلة محتملة للإمدادات من الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم انخفاضا مفاجئا قدره 2.6 مليون برميل في مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة، بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج #برنت لأقرب استحقاق 1.80 دولار أو 2.67% إلى 69.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.66 دولار، أو 2.61 بالمئة، إلى 65.21 دولار للبرميل.