نوفاك: سوق النفط تعود للتوازن بالربع الثالث

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر #نوفاك أن تعود سوق النفط إلى التوازن بدءا من الربع الثالث من العام الحالي.

ونوه نوفاك بأن اجتماع أوبك والمنتجين الرئيسيين خارج المنظمة لمراقبة السوق من المنتظر أن يعقد في النصف الثاني من أبريل/نيسان.

وأضاف نوفاك أن روسيا تبقي المستوى المرجعي لمخزونات النفط العالمية عند متوسط خمس سنوات.

وتأتي هذه التصريحات عقب ارتفاع أسعار #النفط بأكثر من 2% أثناء التعاملات اليوم الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، بعد هبوط مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية ومع استمرار القلق بشأن عرقلة محتملة للإمدادات من الشرق الأوسط.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج #برنت لأقرب استحقاق 1.80 دولار أو 2.67% إلى 69.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.