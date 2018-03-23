النفط يرتفع بعد تصريحات الفالح بشأن خطط خفض الإنتاج

زادت أسعار النفط بنحو 1% اليوم الجمعة، مدفوعة بتوجه سعودي لتمديد القيود المفروضة على الإنتاج بقيادة أوبك وروسيا والتي طُبقت في 2017 حتى عام 2019 بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تحديا لأسواق الأسهم العالمية، التي انخفضت بفعل مخاوف بشأن مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. لكن الذهب، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن في فترات الاضطرابات الاقتصادية، ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين اليوم.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مذكرة أمس الخميس قد تفرض رسوما جمركية على واردات من الصين تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار فيما كشفت بكين عن خطط اليوم لفرض رسوم جمركية على واردات أميركية تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 64.97 دولار للبرميل وذلك بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 69.52 دولار للبرميل. وفي الأسبوع يتجه برنت صوب الارتفاع نحو 5% في أقوي أداء منذ يوليو تموز العام الماضي بينما سيرتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 4.2%.

وقادت تصريحات لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الخميس أسعار العقود الآجلة للخامين للارتفاع. وقال الفالح إن الأمر يتطلب أن تواصل الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين للنفط غير أعضاء في المنظمة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المعروض في 2019 لتقليص مخزونات النفط العالمية.

وأبرمت المنظمة ومجموعة من الدول غير الأعضاء بها بقيادة روسيا اتفاقا في يناير كانون الثاني 2017 لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من فائض المعروض.