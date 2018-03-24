النفط يصعد مع تجديد دعم السعودية لاتفاق الإنتاج

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر يناير بعد أن قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أوبك والمنتجين المتفقين معها سيحتاجون إلى الإبقاء على تخفيضات الإمدادات في 2019 ومع تزايد القلق بشأن مستقبل صادرات إيران من الخام.

وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.54 دولار، أو 2.2 %، لتبلغ عند التسوية 70.45 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 6.4 % هي أكبر زيادة أسبوعية منذ يوليو.

وسجلت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط أيضا أكبر أسبوع من المكاسب منذ يوليو تموز مع صعودها 5.5 %، بعد أن أنهت جلسة الجمعة عند 65.88 دولار للبرميل، مرتفعة 1.58 دولار أو 2.5 %.

وقادت تصريحات لوزير الطاقة السعودي يوم الخميس أسعار العقود الآجلة للخامين القياسيين للارتفاع.

وقال الفالح إن الأمر يتطلب أن تواصل الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المعروض في 2019 لتقليص مخزونات النفط العالمية.

وفي يناير 2017 بدأت أوبك ومجموعة من الدول غير الأعضاء، في مقدمتها روسيا، تنفيذ اتفاق لتخفيضات انتاجية قدرها 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من فائض المعروض.

ويلقى النفط دعما من توقعات بارتفاع الطلب العالمي رغم زيادة في انتاج الخام الأميركي. ويتوقع مورجان ستانلي أن برنت سيصل إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام مع زيادة الطلب الموسمي.