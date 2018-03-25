ولي العهد السعودي: نمتلك 5% من احتياطيات اليورانيوم

قال #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان ، إن لدى المملكة أكثر من 5% من احتياطيات اليورانيوم في العالم، وإذا لم نستخدمها فإن الأمر يشبه عدم استخدام النفط.

وأشار إلى أن القدرة على تخصيب واستخدام #اليورانيوم السعودي نفسه بدلا من شرائه من الخارج، لاستخدامه في مفاعلات الطاقة، أمر يشغله.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن الولايات المتحدة مدعوة لوضع قوانين وقواعد للتأكد من عدم إساءة استخدام اليورانيوم المخصب.

وتعمل المملكة على برنامج لإنتاج الطاقة الكهربائية من #المفاعلات_النووية ، وتخطط لإقامة تلك المفاعلات والبدء بإنشائها نهاية العام الجاري وجذب مستثمرين إليها، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

يشار إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية باشرت نهاية العام الماضي العمل في مشروع استقصاء وتقييم موارد اليورانيوم والتوريوم، في منطقة "أصفر ثويليل" في محافظة الحائط في منطقة حائل.

حيث قالت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، إن خامات اليورانيوم تتركز في 9 مناطق بمختلف أنحاء المملكة، وإن تلك المناطق قيد الدراسة الدقيقة من قبل المدينة وهيئة المساحة الجيولوجية.

وقال ولي العهد، إن الهدف الرئيس من زيارته إلى الولايات المتحدة هو جذب المستثمرين الأمريكيين إلى #السعودية .

وأضاف، خلال الحوار، "أنه يهدف من الزيارة أيضا إلى جذب التكنولوجيا وتقنيات التعليم إلى المملكة ودعم مسيرتها في هذا الإطار".

ويشارك ولي العهد في #منتدى_سعودي_أميركي في نيويورك الثلاثاء المقبل، بحسب ما نقلت رويترز عن السفارة السعودية في واشنطن.

وذكرت مصادر أن المنتدى ستحضره شخصيات اقتصادية بارزة مثل الرئيس التنفيذي لمؤسسة جيه.بي مورجان تشيس جيمي ديمون ، و الرئيس التنفيذي لشركة كيه.كيه.آر هنري كرافيس ، وكذلك الرئيسة التنفيذية لناسداك أدينا فريدمان.

وأضافت المصادر أن الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون ستيفن شوارتسمان سيستضيف الخميس المقبل فعالية على شرف ولي العهد.