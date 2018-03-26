أدنوك ترسي عقدين بأكثر من 3.5 مليار دولار على "سامسونغ"

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية #أدنوك، اليوم الاثنين، إنها أرست عقدين على شركة #سامسونغ_الهندسيةالكورية الجنوبية، تزيد قيمتهما عن 3.5 مليار دولار.

وقالت "أدنوك" في بيان، إن وحدتها "أدنوك للتكرير" المملوكة لها بالكامل قد وقعت مع "سامسونغ الهندسية" عقدي مشروعين يتعلق أحدهما بتعزيز مرونة تكرير النفط الخام بقيمة 3.1 مليار دولار، والآخر لاسترجاع الطاقة والمياه قيمته 473 مليون دولار، وكلاهما في #مصفاة_الرويس النفطية، بحسب "رويترز".

يذكر أن "أدنوك" وقعت اتفاقات مدتها 40 عاماً مع شركة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي)، قبل أيام، لتمنح وحدتها #بتروتشاينا حصة تبلغ 10% في امتياز أم الشيف ونصر، و10% في امتياز #زاكوم_السفلي.

فيما وقعت اتفاقات مدتها 40 عاماً أيضاً خلال الشهر الجاري مع "توتال" الفرنسية لتمنحها 20% في امتياز أم الشيف ونصر و5% في امتياز زاكوم السفلي، فيما أعطت "إيني" الإيطالية حصة 10% في امتياز أم الشيف ونصر البحري، وأخرى نسبتها 5% في امتياز زاكوم السفلي.