النفط يتراجع وسط مخاوف من حرب تجارية أميركية صينية

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخامي #برنت و #غرب_تكساس_الوسيط اليوم الاثنين، مع تأثر الأسواق العالمية سلباً بالمخاوف من حرب تجارية وشيكة بين الولايات المتحدة والصين.

وفي آسيا استهلت عقود شنغهاي الآجلة للنفط الخام تعاملاتها بقوة من حيث الحجم، مع شراء المستثمرين وتجار السلع الأولية في أحدث أداة مالية عالمية لتداول النفط.

لكن شبح #حرب_تجارية شاملة بين الولايات المتحدة و #الصين يلقي بظلاله على الأسواق، مما عصف بالأسهم الآسيوية اليوم. وتأتي التراجعات بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الأسبوع الماضي مذكرة قد تفرض رسوماً على واردات من الصين تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.

وأثر ذلك سلباً على عقود النفط الخام الآجلة أيضاً. وفي الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، تراجعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 29 سنتاً، بما يعادل 0.4% إلى 65.59 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 70.23 دولار للبرميل، بانخفاض 22 سنتا أو 0.3%.

وقفزت عقود شنغهاي إلى 447.1 يوان (70.88 دولار) للبرميل، بعد فترة وجيزة من تدشينها، ثم تراجعت لتغلق عند 429.9 يوان (68.15 دولار) في الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.

وتعرض الخام لضغوط أيضاً من ارتفاع عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 804، مما ينبئ بمزيد من الزيادة في الإنتاج الذي قفز بالفعل بمقدار الربع منذ منتصف 2016 إلى 10.4 مليون برميل يومياً.