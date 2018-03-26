وزير البترول المصري يطلب سرعة الانتهاء من تنفيذ حقل ظهر

تفقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، سير العمل في مشروع #حقل_ظهر العملاق، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات العمل والإنتاج البترولي للإسراع بوضعها على خريطة الإنتاج وتحفيز العاملين للاستمرار في تحقيق معدلات التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني الموضوع.

حيث يتم حالياً الإسراع باستكمال أعمال تنمية باقي مراحل إنتاج الحقل الذي تم افتتاحه في نهاية شهر يناير الماضي.

وأكد الوزير المصري أهمية الإسراع بتنفيذ المراحل المتبقية بالمشروع ووضعها على الإنتاج وفق الجدول الزمني المحدد، مشددا على أن وزارة البترول تولي أهمية كبرى في التعجيل بتنمية الحقول الجديدة المكتشفة والإسراع بوضعها على الإنتاج لما لها من عائد اقتصادي متميز سواء بالنسبة لتخفيف عبء استيراد الغاز عن كاهل الموازنة العامة للدولة بتوفير بديل محلي يسد جانباً من احتياجات السوق، أو بالنسبة للتوسعات في الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي، ما يعني ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلي تدعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية.

وعقب الجولة رأس الوزير اجتماعاً ضم رؤساء شركات بتروبل و #إنبى و #بتروجت وخدمات البترول البحرية وقيادات العمل بالمشروع، تم خلاله استعراض البرنامج الزمني للانتهاء من أعمال تنمية الحقل وما يتم من خطوات فعلية لزيادة الإنتاج سواء في تنفيذ برنامج حفر الآبار أو في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية وكذلك الأعمال بالمحطة البرية لاستقبال ومعالجة الغازات.

وعرض المهندس عاطف حسن، رئيس شركة بترول بلاعيم " #بتروبل"، سير العمل بالحقل، مشيراً إلى أن أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية لخطي الإنتاج الأول والثاني قاربت على الانتهاء، كما تم البدء في اختبارات ما قبل التشغيل الفعلي.