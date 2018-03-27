تنامي التوترات الجيوسياسية وتعافي الأسواق يدعمان النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بدعم المخاوف من أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى تعطل إمدادات.

وتلقت الأسواق العالمية، بما في ذلك العقود الآجلة للنفط، دعماً من الآمال بأن محادثات غير معلنة بين الولايات المتحدة والصين ستمنع حرباً تجارية تلوح في الأفق بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 65.69 دولار للبرميل مقارنة مع الإغلاق السابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 8 سنتات أو 0.1% إلى 70.20 دولار للبرميل.

وقال جيمس ميك العضو المنتدب ومدير محفظة الطاقة لدى تورتيس لإدارة الأصول "تنامي التوترات الجيوسياسية يدفع أسعار النفط للارتفاع. الخطر الأكبر هو أن الولايات المتحدة قد تعيد فرض عقوبات على إيران".

وأضاف "كما يتلقى النفط دعما من أعضاء أوبك" مشيرا إلى تصريحات سعودية وروسية عن تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وقال العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الاثنين إنه يؤيد اتفاق المنظمة لخفض إنتاج النفط.

وبدأت أوبك ومجموعة من المنتجين من خارج المنظمة تقودهم روسيا كبح الإنتاج في 2017 بهدف دعم الأسعار. ومن المقرر أن يستمر الاتفاق حتى نهاية 2018 وواصلت دعمت السعودية تمديد تخفيضات الإنتاج إلى 2019.