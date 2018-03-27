محمد بن سلمان: أوبك تسعى مع روسيا لتعاون طويل الأمد

قال #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان إن أوبك تسعى للتعاون مع روسيا حول معروض النفط لـ10 إلى 20 سنة.

وأكد ولي العهد أن الاتفاق على الخطوط العريضة مع روسيا حول التعاون النفطي، طويل الآجل.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي #خالد_الفالح، قد أكد في وقت سابق أن الاتفاق الذي تم بين المنتجين من داخل وخارج أوبك ساهم في امتصاص ثلثي الاحتياطيات الفائضة من السوق، وأشاد بدور السعودية في إعادة الصحة والانتعاش لأسواق الطاقة.

كما شدد الفالح في حديث مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في #دافوس آنذاك، على أهمية التعاون الجاري مع روسيا، مشيراً إلى أنه لا يستبعد انضمامها إلى أوبك مستقبلا.

وأضاف "روسيا الدولة المحورية الأهم التي يجب التباحث معها لوضع إطار مناسب طويل الأمد، ونطمح لتحويل الاتفاق المبدئي مع روسيا في الصين إلى آلية عمل مستدامة".

وتابع الفالح "نود أن يكون لدينا عمل مشترك مع دول فاعلة أخرى، ونرحب بأعضاء جدد في أوبك كوسيلة لاستدامة أسواق النفط".