النفط يهبط بعد ارتفاع مفاجئ في المخزون الأميركي

تراجعت #أسعار_النفط اليوم الأربعاء، حيث هبط #برنت مجدداً لما دون 70 دولاراً للبرميل، ونزل الخام الأميركي#غرب_تكساس_الوسيط عن 65 دولاراً، تحت وطأة تقرير يظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية فاجأ متعاملين كثيرين.

وبحلول الساعة 06:11 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 52 سنتاً، بما يعادل 0.8% عن التسوية السابقة إلى 64.73 دولار للبرميل.

وسجلت عقود خام برنت 69.66 دولار منخفضة 45 سنتاً أو 0.6%.

وعزا المتعاملون التراجع إلى تقرير معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، الذي تضمن مفاجأة ارتفاع مخزونات الخام 5.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 23 مارس إلى 430.6 مليون برميل.

وتصدر بيانات المخزون الأميركي الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

وأبلغ روبرت كارنل، كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث لدى بنك "آي.إن.جي" الهولندي في آسيا، منتدى رويترز للأسواق العالمية اليوم أن "مزيداً من المعروض القادم من الولايات المتحدة سيثقل كاهل أسعار النفط على الأرجح".

وقفز إنتاج النفط الأميركي بالفعل بمقدار الربع تقريباً منذ منتصف 2016 ليصل إلى 10.4 مليون برميل يومياً، متجاوزا إنتاج السعودية أكبر مصدر للخام في العالم، ومقتربا كثيراً من روسيا، أكبر منتج في العالم، والتي تضخ حوالي 11 مليون برميل يومياً.

ويأتي تراجع اليوم رغم قول السعودية إنها تعمل مع روسيا على اتفاق تاريخي طويل الأجل، قد يمدد قيود إمدادات الخام العالمية التي يفرضها كبار المصدرين لسنوات عدة.

وأبلغ ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان "رويترز" أن الرياض وموسكو تدرسان تمديد التحالف قصير الأجل بشأن قيود إنتاج النفط، والذي بدأ في يناير 2017، بعد انهيار في أسعار الخام، مما قد يحول الشراكة القائمة في إدارة الإمدادات "إلى اتفاق مدته من عشر سنوات إلى 20 عاما".