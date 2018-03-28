تعرف على أضخم مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 200 جيجاواط

وقع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع مجموعة سوفت بنك لإنشاء #خطة_الطاقة_الشمسية_2030 ليكون المشروع الأكبر في العالم بقدرة مئتي جيجاواط وبتكلفة 200 مليار دولار بحلول 2030.

وسيتم تأسيس شركة جديدة لتوليد #الطاقة_الشمسية لإطلاق العمل على مشروعين بقدرة ثلاثة جيجا واط بالإضافة إلى 4.2 جيجاواط في العام 2019 ويضاف إلى ذلك العمل على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية.

ستضاف طاقة المشروع الجديد إلى طاقة مركبة عالمياً تبلغ نحو 400 جيجاوات، كما يمكن مقارنته بإجمالي قدرة التوليد النووية العالمية البالغة حوالي 390 جيجاوات كما في نهاية 2016، بحسب ما أوضحه الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك" ماسايوشي سون.

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وأوضح سون أن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ قدرتها 7.2 جيجاوات، وستتكلف خمسة مليارات دولار، منها مليار دولار من صندوق #رؤية_سوفت_بنك والباقي من تسهيلات تمويل المشاريع.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع باستحداث 100 ألف وظيفة بالسعودية وزيادة الناتج المحلي بالسعودية بما يقدر بـ12 مليار دولار وتوفير ما يقارب 40 مليار دولار سنويا.

يشار إلى أن المواد الخام الداخلة في المشروع (السليكا) ستمنح مجانا، أما سلاسل الإمداد للمواد الخام فهي متاحة ومتوفرة في المملكة ما يعطيها ميزة تنافسية، بالإضافة إلى أن #اكتشافات_الغاز_في_السعودية ستضيف قيمة نوعية لصهر السليكا أيضاَ.

ورغم أن السعودية من أكثر البلدان المشمسة في العالم، فإن االطاقة الشمسية حالياً لا تشكل سوى نسبة هامشية من إنتاج الكهرباء فيها، والذي يتم توليد جانب كبير منه من حرق النفط.