فيرست سولار: مشروع الطاقة الشمسية يكمّل متطلبات "نيوم"

قال أحمد ندى، نائب الرئيس والمدير التنفيذي للشرق الأوسط في شركة "فيرست سولار"، إن الطاقة الشمسية تلبي أنماطاً جديدة من الاستهلاك القادم في العالم أجمع مثل السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي، وهي أنماط لم تكن ضمن الاستهلاك الحالي في المنطقة.

واعتبر ندى الذي يشغل أيضاً منصب رئيس جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية "ميسيا"، في مقابلة مع "العربية" ضمن برنامج "مستقبل الطاقة"، أن #مشروع_الطاقة_الشمسية السعودي الضخم يجب أن ينظر إليه من منظور أكبر، إذ يتماشى مع رؤية المملكة في تعظيم الاستفادة من النفط ليس فقط كمادة خام ضمن التحول الاقتصادي في المملكة.



وأوضح أن الرقم 200 غيغاوات الذي رافق الإعلان عن مشروع الطاقة في السعودية، ليس قدرة توليدية بل يشمل عناصر أخرى كقدرة التصنيع للاستهلال المحلي والتصدير وسلسلة القيمة المضافة.

ولفت أيضاً إلى أنه سيكون هناك تركيز على التوليد للمشاريع المستقبلية كمدينة #نيوم التي توازي مساحتها مساحة دول كلبنان، إلى جانب مشاريع أخرى في المملكة تقوم جميعها على بيئة ذكية ونظيفة.

الاستثمار في أبحاث الطاقة

من ناحية أخرى، أكد رئيس جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية أن المملكة يمكنها إنفاق جزء من المشروع على الأبحاث المتعلقة بالطاقة الشمسية محلياً، مما قد يحولها إلى منصة عالمية لتطوير الأبحاث في هذا المجال الذي لا يزال في بداية مرحلة التطوير، مشيراً إلى أن العالم ينفق حالياً 250 مليون دولار سنوياً على هذا النوع من الأبحاث.

وأوضح أن #صناعة_الطاقة_الشمسية في المرحلة الأولى ومشروع المملكة سينتقل بها مباشرة إلى المرحلة الثالثة التي تتميز بتكنولوجيا التخزين، متخطياًً مرحلة الربط مع الشبكات التي تمثل الطور الثاني من تطور الصناعة.

وتابع: "من خلال المشروع يمكن للسعودية أن تعطي الزخم للاقتصادات لتفعيل الصناعات المرتبطة بالتخزين كصناعة البطاريات وغيرها من التكنولوجيا الواعدة في هذا المجال".

ومشروع بهذه الضخامة لابد له أن يطرح تحديات، حيث أشار أحمد ندى إلى أن توريد ألواح الطاقة الشمسية يمثل أول تحد نظراً للطلب العالي في الصين، وهذا الملف تجب إدارته إذ من شأنه أن يؤخر المشروع، إلى جانب ضرورة التنظيم وخلق البيئة الجاذبة للاستثمار في ظل سعي المملكة لتطوير التشريعات لدعم هذا التحول الكبير.