العراق..خفض رسوم الشركات الأجنبية في عقود النفط الجديدة

قال مسؤول بوزارة النفط العراقية، إن #العراق سيستثني منتجات نفطية ثانوية مثل غاز البترول المسال والغاز الجاف من إيرادات #شركات_النفط_الأجنبية في العقود الجديدة المتوقع منحها في يونيو، بحسب "رويترز".

ويعني القرار عملياً خفض رسوم الشركات من الإنتاج.

ويتلقى منتجو #النفط في العراق حالياً رسوماً من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج وتشمل الخام والمنتجات الثانوية.

وكان العراق دعا الشركات الأجنبية إلى المنافسة على عقود للتنقيب وتطوير الاحتياطيات البترولية في 11 رقعة جديدة، مع سعي البلد العضو في #أوبك لتعزيز طاقته الإنتاجية.