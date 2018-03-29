مفاجأة..محطة "السعودية" الشمسية يمكن مشاهدتها من الفضاء

مازال خبر توقيع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم مع مجموعة سوفت بنك لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030، يحظى باهتمام عالمي واسع خصوصا وأن المشروع يعد الأكبر في العالم.

وبهدف المقارنة، تخيلوا أن الطاقة الإنتاجية المركبة للطاقة الشمسية في العالم حاليا تبلغ 400 جيغاواط، كما أن إنتاج الطاقة النووية عالميا يبلغ نحو 390 جيغاواط.

أي أن ما ستنتجه السعودية من الطاقة الشمسية بحلول 2030 سيبلغ نحو نصف القدرة النووية العالمية أو نصف القدرة الشمسية العالمية.

كما أن مجمع الطاقة الشمسية الذي سيُبنى سيكون الأكبر في العالم من حيث المساحة أيضا، حيث تستطيع الألواح الشمسية للمشروع أن تغطي تقريبا مساحة عواصم دول الاتحاد الأوروبي، ويمكن مشاهدتها من الفضاء لضخامتها!

وتشمل الاتفاقية إطلاق العمل على مشروعين بالتوازي كمرحلة أولية بتكلفة 5 مليارات دولار، إحداها بقدرة إنتاجية تبلغ 3 جيغاوط، وأخرى بطاقة إنتاجية تبلغ 4.2 جيغاواط، على أن يبدأ الإنتاج منتصف العام المقبل.

وللمرحلة الأولى سيتم ضخ استثمار أولي بمليار دولار ، وجمع المبلغ المتبقي عبر تمويل البنوك.

كما تتضمن الخطة تطوير وتصنيع الألواح الشمسية في السعودية .

هذا المشروع سيساهم باستحداث 100 ألف وظيفة داخل المملكة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بما يُقدر بـ12 مليار دولار.

كما ستساهم الخطة في توفير ما يقارب 40 مليار دولار سنويا عن طريق توفير حرق السوائل البترولية في إنتاج الكهرباء وتصديرها عوضا عن ذلك.

وتتمتع السعودية بميزات تنافسية في هذا المجال نظرا لتوفر سلاسل الامداد للمواد الخام مثل النحاس والسليكا والإسلاك المعدنية محليا.

حيث ستقوم السعودية بتوفير مادة السليكا عالية الجودة مجانا للمشروع. كل ذلك يضاف بطبيعة الحال الى وفرة الطاقة الشمسية التي تنعم بها المملكة.