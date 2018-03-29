نوفاك: اتفاق النفط عزز دخل روسيا بالعملة الصعبة

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن #اتفاق_خفض_إنتاج_النفط العالمي ساعد على جلب التوازن إلى سوق النفط العالمية، وعزز دخل روسيا بالعملة الصعبة.

وأضاف نوفاك متحدثاً إلى الرئيس فلاديمير #بوتين، أن صناعة تكرير النفط الروسية تأثرت سلباً بتغييرات ضريبية وتراجع الاستثمار.

وقال إن وزارة الطاقة تعكف على إجراءات لدعم قطاع التكرير المحلي.

واجتمع الرئيس الروسي بوزير الطاقة ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، وكان التعاون العالمي في مجال الطاقة على رأس جدول الأعمال.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان، أبلغ "رويترز" هذا الأسبوع، أن السعودية وروسيا تعملان صوب اتفاق تاريخي طويل الأجل، قد يمدد القيود المفروضة على إمدادات الخام العالمية من قبل كبار المصدرين لسنوات عديدة.