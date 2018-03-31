معلومات الطاقة: إنتاج النفط الأميركي يرتفع في يناير

قالت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري، أمس الجمعة، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 6 آلاف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني إلى 9.964 مليون برميل يوميا.

وعدلت الوكالة تقرير ديسمبر/كانون الأول بالرفع بمقدار 9 آلاف برميل إلى 9.958 مليون برميل يوميا.

وجاءت هذه المكاسب بفعل زيادة في إنتاج الحقول البحرية، الذي ارتفع 5 % إلى 1.62 مليون برميل يوميا من 1.55 مليون برميل يوميا، بحسب ما ورد في "رويترز".

وأفادت الإدارة أن الإنتاج انخفض قليلا في ولايات رئيسية منتجة للنفط مثل تكساس وآلاسكا، بينما ارتفع إنتاج نورث داكوتا قليلا إلى 1.16 مليون برميل يوميا.

وبحسب تقرير الإنتاج الشهري للإدارة، فإن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات الأميركية الثماني والأربعين المتجاورة انخفض بنسبة 1.4% إلى 86 مليار قدم مكعبة يوميا في يناير/كانون الثاني، رغم أنه ما زال يمثل زيادة قدرها 9.9% على أساس سنوي.

وانخفض الإنتاج 2.8 % في تكساس، أكبر ولاية أميركية منتجة للغاز الطبيعي، ليصل إلى 22 مليار قدم مكعبة يوميا، كما تراجع الإنتاج في بنسلفانيا ولويزيانا.

وارتفع الإنتاج في أوكلاهوما بمقدار 7.51 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو رقم قياسي مرتفع جديد لتلك الولاية، وهي ثالث أكبر منتج بين الولايات الثماني والأربعين المتجاورة.