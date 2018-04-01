تونس ترفع أسعار المحروقات من جديد لخفض عجز الموازنة

قالت الحكومة التونسية أمس السبت، إنها قررت رفع أسعار البنزين والوقود بنحو 3% للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز.

وذكر بيان لوزارة الطاقة في #تونس أن سعر البنزين سيرتفع إلى 1.85 دينار (0.77 دولار) من 1.8 دينار اعتباراً من اليوم الأحد.

وكانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات في يناير. ووافق #صندوق_النقد_الدولي الأسبوع الماضي على صرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار لتونس من قرض إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار، لكنه طالب الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات لخفض العجز.

وقال الصندوق في بيان إن من بين أولويات العام 2018 زيادة حصيلة الضرائب، والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعاً غير متوقع، وزيادة #أسعار_الوقود على أساس فصلي.

وقال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي إن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع في 2018 إلى نحو ثلاث مليارات دينار، من 1.5 مليار متوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتأمل الحكومة في خفض العجز إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع نحو 6% العام الماضي.