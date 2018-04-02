العراق: عقد مع بيكر هيوز وجنرال إلكتريك لمعالجة الغاز

قالت #وزارة_النفط_العراقية في بيان إن العراق وقع عقداً مع بيكر هيوز وجنرال إلكتريك لمعالجة الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الخام المستخرج من حقلين في جنوب البلاد.



وكانت #جنرال_إلكتريك أول من كشفت عن الخطة في يوليو تموز الماضي في إطار جهود العراق لإنهاء حرق الغاز المصاحب للنفط بحلول 2021.

ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج مع #النفط الخام في الحقول بسبب نقص المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.



ويكلف حرق الغاز الحكومة إيرادات مفقودة بنحو 2.5 مليار دولار وتكفي كمياته لسد معظم النقص في معروض الغاز لتوليد الكهرباء وفقا للبنك الدولي.

تفاصيل العقد

ويتعلق العقد الموقع مع #بيكر_هيوز وجنرال إلكتريك بمعالجة الغاز من حقلي الناصرية والغراف.



وهذا ثاني عقد يوقعه العراق لمعالجة الغاز المصاحب بعد اتفاق مماثل مع أوريون الأميركية في يناير كانون الثاني.

ومن المتوقع أن يزيد إنتاج العراق من الغاز المصاحب مع زيادة طاقة إنتاج النفط.



ووافق مجلس الوزراء العراقي أمس الأحد على خطة لزيادة طاقة إنتاج النفط الخام في البلاد إلى 6.5 مليون برميل يوميا بحلول 2022.

إنتاج العراق

وينتج العراق أكثر من 4.4 مليون برميل يوميا بما يتماشى مع الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، التي تضم 14 عضوا، وبعض المنتجين خارجها ومن بينهم روسيا لخفض الإمدادات لتعزيز أسعار الخام.



ويخطط العراق، ثاني أكبر منتج في #أوبك بعد السعودية، لترسية عقود استكشاف وتطوير النفط والغاز في 11 منطقة امتياز جديدة في 15 أبريل نيسان.



وتعتمد الحكومة العراقية على القطاع في أكثر من 90 بالمئة من إيراداتها.