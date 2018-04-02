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مشروع طاقة شمسية جديد لـ"رؤية سوفت بنك" بمليار دولار

المصدر: العربية.نت
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اتفقت كل من مجموعة #سوفت_بنك اليابانية و GCL System الصينية، على تدشين مشروع مشترك للطاقة الشمسية في الهند بقيمة 930 مليون دولار.

وسيعمل المشروع باستخدام التكنولوجيا الكهروضوئية في ألواح الطاقة الشمسية.

وذكرت جي.سي.أل أنها ستقدم التكنولوجيا، بينما سوفت بنك ستساعدها في الحصول على الأرض وموافقات الجهات التنظيمية.

وستبلغ قدرة المشروع الجديد 4 جيجاوات، وسيتم تنفيذه على مرحلتين قدرة كل منهما 2 جيجاوات.

وسيأتي تمويل المشروع من صندوق رؤية التابع لسوفت بنك و #صندوق_الاستثمارات_العامة السعودي بالشراكة مع صندوق أبوظبي السيادي.

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