روسيا: ندرس تأسيس منظمة مشتركة للتعاون مع "أوبك"

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء، إن من المحتمل تأسيس منظمة مشتركة للتعاون بين #أوبكوالمنتجين المستقلين، فور انتهاء سريان الاتفاق الحالي الخاص بخفض #إنتاج_النفط في نهاية 2018.

وأضاف أنه ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح ناقشا التعاون في الأجل الطويل، مشيراً إلى أن "آلية التفاعل" الحالية أثبتت فعاليتها.

وأبلغ نوفاك الصحافيين قائلا: "نفكر حاليا في صيغة للتعاون الذي قد يكون في الأجل الأطول، تتضمن إمكانية مراقبة السوق وتبادل المعلومات وكذلك تنفيذ بعض الإجراءات المشتركة إذا اقتضت الضرورة".

وأشار إلى أن انضمام #روسيا لـ"أوبك" ليس مطروحاً للنقاش.

ووصل نوفاك إلى تركيا اليوم الثلاثاء، ضمن وفد روسي بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين لإجراء مباحثات.