البحرين: 80 مليار برميل احتياطيات النفط بالحقل الجديد

قال وزير النفط البحريني اليوم الأربعاء، إن الاحتياطيات النفطية لحقل مكتشف حديثاً، هو الأضخم على الإطلاق في البحرين، تقدر بما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط المحكم.

وكانت البحرين قالت يوم الأحد إنها اكتشفت مكامن للنفط المحكم والغاز العميق قبالة ساحلها الغربي.

وقال وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إن تقييمات مستقلة أجرتها دي جولير وماك نوتون وهاليبرتون، تؤكد اكتشاف الهيئة الوطنية للنفط والغاز كميات كبيرة من #النفط في #خليج_البحرين لا تقل عن 80 مليار برميل من النفط المحكم، وبين 10 و20 تريليون قدم مكعبة من #الغاز العميق.

ولفت إلى أنهم غير متأكدين بعد من الحجم الذي يمكن استخراجه من احتياطيات النفط البالغة 80 مليار برميل، مشيراً إلى أنه لم تتحدد ميزانية لتطوير الحقل حتى الآن.

وأضاف أنه جرى التوصل إلى اتفاق مع "هاليبرتون" للبدء في حفر بئرين تقيميين أخريين في 2018، والمزيد من أعمال التقييم لإمكانيات المكمن وبدء الإنتاج للمدى الطويل، مشيراً إلى أن البحرين تهدف لجذب شركات نفط وغاز أجنبية.

وكانت صحيفة "الأيام" البحرينية، ذكرت اليوم، أن #البحرين تتوقع إنتاج 200 ألف برميل يومياً من حقلها النفطي المكتشف حديثاً.

وقالت الصحيفة اليومية، إن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان البحريني، عبد الرحمن بوعلي، تحدث عن تلك التقديرات بعد اجتماع مع وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.

وأضاف أن الغاز المستخرج من الحقل سيكفي لتغطية الطلب المحلي.