السعودية: متفقون مع روسيا لتعاون نفطي طويل الأجل

قال #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان إن هناك اتفاقاً على الخطوط العريضة مع روسيا حول التعاون النفطي طويل الأجل.

والسعودية وروسيا هما أكبر المؤثرين باتفاق عالمي حالي لخفض إمدادات النفط نجح باستعادة توازن الأسواق.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي #خالد_الفالح، قد أكد في وقت سابق أن الاتفاق الذي تم بين المنتجين من داخل وخارج أوبك ساهم في امتصاص ثلثي الاحتياطيات الفائضة من السوق.

وفي تصريحات سابقة وصف الفالح #روسيا بأنها الدولة المحورية الأهم التي يجب التباحث معها لوضع إطار مناسب طويل الأمد، ونطمح لتحويل الاتفاق المبدئي مع روسيا في الصين إلى آلية عمل مستدامة.

وتابع الفالح "نود أن يكون لدينا عمل مشترك مع دول فاعلة أخرى، ونرحب بأعضاء جدد في #أوبك كوسيلة لاستدامة أسواق النفط".