الفالح: الهجوم على ناقلة سعودية لن يؤثر على الإمدادات

أكد خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن #هجوم_الحوثيين_على_ناقلة_نفط_سعودية لن يؤثر على إمدادات الخام أو النشاط الاقتصادي.

وقال الفالح على حسابه الرسمي على تويتر "ما تعرضت له ناقلة النفط السعودية من اعتداء إرهابي حوثي ما هي إلا محاولة يائسة للتأثير على أمن الملاحة الدولية، باءت بالفشل ولن تؤثر على النشاط الاقتصادي أو تعطل إمدادات النفط".

واستهدف الحوثيون المتحالفون مع إيران ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل الحديدة، أمس الثلاثاء.

شحنات الخام مستمرة

ذكرت مصادر في قطاع النفط السعودي لوكالة "رويترز" أن العمليات النفطية وشحنات الخام مستمرة كالمعتاد، وإنه لم يتم بعد تعزيز الأمن حول المنشآت النفطية داخل المملكة.

وقال مصدر: "كان هجوماً محدوداً لا أثر له، لكن السؤال هل سيستمر؟"

وأفادت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم، بأن ناقلة النفط السعودية التي هاجمتها جماعة الحوثي أمس كانت الناقلة "أبقيق".