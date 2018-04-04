النفط يتراجع وسط توقعات بزيادة مخزونات الخام الأميركية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل توقعات بزيادة في مخزونات الخام الأميركية، لكن تعليقات الحكومة الروسية بخصوص احتمالات تعزيز التعاون مع أوبك لتنسيق تخفيضات الإنتاج حدت من الخسائر.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.26 دولار للبرميل، بانخفاض 25 سنتا، أو ما يعادل 0.39% عن التسوية السابقة.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 29 سنتا أو 0.43% إلى 67.83 دولار للبرميل، بعدما صعد 0.7% أمس الثلاثاء.

وأظهر استطلاع لآراء محللين في القطاع أجرته لرويترز ونشرت نتائجه أمس الثلاثاء، أن من المرجح ارتفاع مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، لتزيد 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 30 مارس/آذار.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال، أمس الثلاثاء، إن من المحتمل تأسيس منظمة مشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين بعد انتهاء سريان اتفاق خفض الإنتاج الحالي في نهاية هذا العام.