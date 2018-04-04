تراجع إنتاج منظمة أوبك إلى أدنى مستوى في عام

أظهر مسح أجرته "رويترز" ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، تراجع إنتاج #أوبك من النفط 90 ألف برميل يومياً في مارس، مقارنة مع الشهر السابق ليصبح 32.19 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2017.



وقادت التراجع أنجولا وليبيا وفنزويلا.

وبحسب نتائج المسح بلغت نسبة التزام الدول الأعضاء الخاضعة لأهداف المعروض 159%، بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في مارس مقارنة مع قراءة معدلة تبلغ 154% لشهر فبراير.

وكان استطلاع آخر لـ"بلومبرغ" أظهر أيضاً تراجع إنتاج دول "أوبك" في شهر مارس لكن بـ17 ألف برميل يومياً فقط إلى 32.4 مليون برميل.

وبحسب الاستطلاع يأتي هذا الهبوط في إجمالي إنتاج دول المنظمة بضغط من انخفاض الإنتاج في فنزويلا، بـ100 ألف برميل يومياص إلى نحو 1.5 مليون برميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأخير إن فنزويلا تبقى عامل الخطر الأكبر فيما يتعلق بتعطل الإمدادات في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وانخفض الإنتاج في الجزائر بـ40 ألف برميل يوميا إلى مليون برميل، بسبب صيانة لبعد الحقول النفطية الشهر الماضي، بحسب ما أشار مصدر لبلومبرغ. وكذلك الأمر في ليبيا الذي انخفض إنتاجها إلى أقل من مليون برميل يوميا مع إغلاق حقول عدة.