تعاقدات "إنبي" المصرية تقفز لـ21.5 مليار جنيه في 2017

قفز إجمالي التعاقدات الخاصة بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيمياوية المصرية #إنبي إلى نحو 21.5 مليار جنيه خلال العام 2017، منها 59% للمشروعات الداخلية و41% للمشروعات الخارجية.

وأكد وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، أن هناك توجهاً استراتيجياً لقطاع #البترول_المصري لاستغلال كافة إمكانيات وقدرات وخبرات شركات البترول الوطنية المتخصصة في مجالات تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية، وإعطائها دفعات قوية من أجل التوسع في حجم أعمالها وانتشارها على المستويين الإقليمي والعالمي في هذا المجال الحيوي.

وأوضح أن اختيار شركة "إنبي" كأول شركة سيتم البدء بطرح جزء من أسهمها ضمن المرحلة الأولى من #برنامج_الطروحات_الحكومية في البورصة، جاء بعد دراسات مستفيضة ومتأنية، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة الملكية للشركة، ويُمثل أحد السبل والآليات الهامة التي ستساهم في توفير جانب من التمويل اللازم لتعزيز القدرة التنافسية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه المجالات.

وقال رئيس شركة "إنبي"، المهندس محمد حتحوت، إن الشركة تعاقدت على تنفيذ 12 مشروعاً محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى توقيع 33 أمر إسناد للعديد من شركات قطاع البترول، وبلغت قيمة التعاقدات داخل وخارج مصر خلال عام 2017 وحتى الآن 21.5 مليار جنيه، منها 59% للمشروعات الداخلية و41% للمشروعات الخارجية.

وأشار إلى أن الشركة فازت بنسبة كبيرة منها عن طريق مناقصات عالمية، هذا إلى جانب أعمال جاري التعاقد عليها بقيمة 7.7 مليار جنيه.

وأضاف أن الشركة حققت طفرة كبيرة في الإيرادات خلال 2017 بلغت حوالي 8.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 72%.

ولفت إلى أن من أهم المشروعات التي تعاقدت الشركة على تنفيذها داخل مصر والمشاركة في أعمالها، مشروع تنمية #حقل_ظهر ومشروع تعديل التسهيلات الإنتاجية البرية القائمة بموقع رشيد، وإضافة تسهيلات جديدة لاستيعاب إنتاج حقول الغاز المكتشفة بالمياه العميقة غرب الدلتا، وتقديم الخدمات الهندسية في مشروع تنمية حقول المرحلة (9ب)، ومشروع تطوير #حقل_آتول البحري، والمرحلة الرابعة من مشروع إعادة تأهيل المنشآت البحرية والبرية التابعة لشركة بترول خليج السويس، ومشروع إنشاء وحدة تحسين النافتا والتنشيط المستمر للعامل الحافز بشركة أنربك.

وأضاف أن الشركة تهتم بتنمية أعمالها وأنشطتها خارج #مصر، خاصة في الأسواق الخارجية لزيادة العائدات ومنها السعودية والإمارات وعمان والكويت والعراق والأردن والجزائر، حيث فازت الشركة بتنفيذ مشروعات جديدة في السعودية لصالح شركتي "أرامكو" و"يإسرف"، ومشروع مد خط غاز شمال الأردن بطول 56 كيلومترا لصالح شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي.

وأوضح أن هناك منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم وتحسين الأداء الخاص بنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى أن "إنبي" مسجلة حالياً في المعهد القومي للجودة لتقديم خدمات التدريب والتأهيل في هذه المجالات.