النفط يصعد بدعم من تراجع المخزونات الأميركية

صعدت #أسعار_النفط اليوم الخميس، بدعم من بيانات للحكومة الأميركية أظهرت انخفاضاً غير متوقع في مخزونات الخام، فضلا عن انحسار التوترات بشأن نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، زاد خام #غرب_تكساس_الوسيط الأميركي في العقود الآجلة تسليم مايو 20 سنتا أو 0.3% إلى 63.57 دولار للبرميل، بعدما انخفض 14 سنتا في آخر تسوية.

وزاد خام القياس العالمي مزيج #برنت في عقود شهر أقرب استحقاق تسليم يونيو 27 سنتا أو 0.4% إلى 68.29 دولار للبرميل، بعد انخفاضه عشر سنتات في آخر تسوية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بـ4.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين بزيادتها 246 ألف برميل.

كما تلقى النفط دعماً من صعود الأسهم العالمية، بعدما أبدت الولايات المتحدة استعدادها للتفاوض على حل بخصوص التجارة، عقب رسوم أمريكية مقترحة على واردات صينية قيمتها 50 مليار دولار، دفعت إلى رد بكين سريعا بفرض رسوم جمركية على واردات أميركية.