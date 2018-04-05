"سابك" تفتتح أول مصنع لـ"البولي أسيتال" في الشرق الأوسط

افتتحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية #سابك في مجمع الشركة الوطنية للميثانول "ابن سينا" التابعة لها بمدينة #الجبيل، أمس الأربعاء، أول مصنع للبولي أسيتال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، وعدد من التنفيذيين وممثلين عن شركة (سي تي إي) الشريك في هذا المشروع.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 ألف طن متري، حيث يعكس المصنع الجديد استراتيجية "سابك" لعام 2025، الرامية إلى توفير حلول جديدة للبوليمرات قادرة على تلبية احتياجات الزبائن، ومساعدتهم في مواجهة التحديات المتمثلة في التغير المستمر لمتطلبات السوق، كما يُبرز المصنع جهود الشركة في دعم تطوير المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية، بما ينسجم مع أهداف #رؤية_المملكة_2030.

وتعد مادة "البولي أسيتال" منتجاً بلاستيكياً حرارياً شبه بلوري، يمكن أن يحل محل المعادن في العديد من التطبيقات؛ نظراً لما يتمتع به من قوة عالية وثبات استثنائي في أبعاده وسهولة تشكيله آلياً، ويمكن استخدامه في الصناعات المختلفة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك" عبد الرحمن الفقيه، أن إنشاء المصنع يعكس التزام الشركة الاستراتيجي بتنويع الحلول، وسعيها إلى إيجاد قيمة طويلة الأجل لزبائنها في مجموعة من القطاعات الصناعية، بما في ذلك السيارات والبناء والتشييد والسلع الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والإضاءة؛ وبذلك نجسد شعارنا "كيمياء وتواصل".