OMV تستثمر بحقول نفط في صفقة مع أدنوك بـ1.5 مليار دولار

قالت مجموعة النفط والغاز النمساوية أو.إم.في إنها ستستحوذ على حصة قدرها 20% في حقلين للنفط قبالة ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وتمنح أدنوك، التي تنتج معظم النفط في دولة الإمارات، امتيازات جديدة للمستثمرين الأجانب في محاولة للحصول على التكنولوجيا والتمويل وضمان مشترين لخامها.

واتفقت أو.إم.في وأدنوك قبل عام على تقييم فرص مشتركة، من بينها تبادل المعرفة في عمليات التكرير والتعاون في أعمال الصيانة والدعم الفني لأنشطة المصب.

وقالت أو.إم.في اليوم الخميس إنها ستستحوذ على حصة 20% في امتياز حقلي النفط البحريين (سطح الرزبوت) و(أم لولو) إضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بهما.

وتريد المجموعة النمساوية تعزيز عملياتها في الشرق الأوسط لتجاري حجم أنشطتها في روسيا وتقليل اعتمادها على ذلك البلد، وقالت الشهر الماضي إنها مستعدة لإنفاق عشرة مليارات يورو، ما يعادل 12 مليار دولار على استحواذات للتوسع في الخارج.

وتهدف أدنوك إلى الاستفادة الكاملة من زيادة في الطلب على منتجاتها المكررة العالية الجودة ومنتجاتها من البتروكيماويات، وبصفة خاصة في الصين وآسيا، وكذلك الاستفادة من خبرة شركائها.

وأعلنت أدنوك العام الماضي أنها ستقسم امتيازها البحري أدما-أوبكو إلى ثلاث مناطق - زاكوم السفلي، وأم الشيف وناصر، وسطح الرزبوت وأم لولو - مع شروط جديدة لتعظيم القيمة وزيادة الفرص لشراكات.

وقالت أو.إم.في إنها تتوقع أن يتم توقيع الاتفاق مع أدنوك في نهاية الشهر الحالي.