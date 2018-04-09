أدنوك تخطط لفتح 3 محطات وقود في دبي وتتطلع إلى السعودية

قال مسؤول كبير بأدنوك للتوزيع في أبوظبي إن الشركة ستستهل نشاطها في سوق دبي هذا العام بفتح ثلاث محطات للوقود، وتبحث أيضا عن شراكة للدخول إلى السعودية.

وقال جون كاري نائب الرئيس التنفيذي لرويترز بعد اجتماع للمساهمين ”ليس لدينا حضور في دبي، ولذا فإذا كنت عميلا لأدنوك، فلن تجد هذا الخيار في دبي“.

وأضاف أن المواقع الجديدة في دبي ستكون من بين 13 موقعا تخطط الشركة لفتح محطات وقود فيها في دولة #الإمارات العربية المتحدة هذا العام، مقارنة مع 24 في 2017.

ويشكل إدراج أسهم #أدنوك_للتوزيع العام الماضي بعد طرح عام أولي خطوة رئيسية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) صوب خصخصة أصولها.

وقال كاري إن _أدنوك تجري محادثات مع شركاء للدخول إلى #السعودية، وتدرس نموذج الامتياز.

وتابع ”بالنسبة لي، فإن الأمر أقل أهمية بشأن السرعة، لكنه أكثر أهمية حول الجودة التي سندخل بها، وضمان أن العرض الذي سنقدمه للسعودية تنافسي، وأن الشركاء الذين سنعمل معهم لديهم قدرات تنافسية“.

ووافق مساهمو أدنوك للتوزيع، أكبر موزع للوقود في دولة الإمارات، على توزيع أرباح نقدية قدرها 735 مليون درهم (200.1 مليون دولار) في أول اجتماع سنوي عام للشركة.