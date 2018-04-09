الخلاف التجاري وسوريا يبقيان سوق النفط في حالة ترقب

تماسكت #أسواق_النفط اليوم الاثنين، بعد أن هبطت بنحو 2% يوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن احتدام الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة أنشطة الحفر الأميركية.

وتترقب الأسواق اليوم الاثنين أيضاً الوضع في سوريا بعد تقارير نفاها البنتاغون عن أن القوات الأميركية هاجمت قاعدة جوية كبيرة هناك.

وسجل خام #غرب_تكساس_الوسيط الأميركي 62.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، بارتفاع 25 سنتاً، أو ما يعادل 0.4%، عن التسوية السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج #برنت 67.42 دولار للبرميل بارتفاع 31 سنتاً، أو ما يعادل 0.5%.

وهبطت أسعار النفط بنحو 2% يوم الجمعة بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة على #الصين، ليشعل من جديد المخاوف من نشوب #حرب_تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد يكون من شأنها الإضرار بالنمو العالمي.

وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن شركات الحفر في الولايات المتحدة أضافت 11 حفاراً في الأسبوع المنتهي في السادس من أبريل، ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 808، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.