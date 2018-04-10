الفالح: عقد جديد يرفع صادرات النفط السعودي إلى فرنسا

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن #أرامكو مورد رئيسي لمعامل التكرير في #فرنسا، وتوفر الوقود المستخم في النقل وقطاعات أخرى، وقد تم توقيع عقد جديد بين "أرامكو" و #توتال الفرنسية لزيادة كميات تصدير النفط الخام إلى فرنسا وإمداد شبكة "توتال" العالمية.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن شركتي "توتال" و"إي دي إف" الفرنسيتين رائدتان في مجالي الطاقة والطاقة المتجددة، ولدى المملكة خطة طموحة لإدخال #الطاقة_المتجددة كمشروع الطاقة الشمسية السعودي.

وأضاف أن "إي دي إف" تنافس لتزويد الممكلة بأول محطات لإنتاج الطاقة النووية، حيث سيتم الإعلان خلال الأشهر المقبلة عن 3 شركات تدخل المرحلة القادمة من التنافس، وهي تنافس أيضاً في مجال طاقة الرياح بالمملكة إذ من المتوقع أن تفتح العروض خلال الأسبوعين القادمين، وسبق للشركة الفرنسية أن نافست على أول مناقصة للطاقة الشمسية التي ذهبت إلى شركة "أكوا باور" السعودية.

من ناحية أخرى، أكد وزير الطاقة السعودي ومدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول على الحاجة للمزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة لتغطية الطلب المتنامي.

وقالت وزارة الطاقة في بيان لها اليوم الثلاثاء، بعد لقاء بين المسؤولين في باريس، إن الاستثمارات ضرورية من أجل تعويض التراجعات في الحقول الناضجة.



كما ناقش المسؤولان توسيع التعاون من أجل تحسين كفاءة الطاقة، وزيادة إسهام الموارد المتجددة والطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي.

جاء ذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان لفرنسا تستغرق ثلاثة أيام.