المزروعي: سوق النفط ستستعيد توازنها هذا العام

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن سوق النفط العالمية ستستعيد توازنها في العام الحالي.

وقال المزروعي، الذي تتولى بلاده رئاسة أوبك حاليا، على هامش منتدى الطاقة العالمي في نيودلهي "لم نصل بعد إلى تلك المرحلة، لكن استعادة التوازن تجري بوتيرة أسرع. سنشهد استعادة التوازن هذا العام". وأضاف قائلا "استعادة التوازن تسير على خير ما يرام، وبشكل أفضل من التوقعات، ونحن متفائلون بهذا التصحيح".

وذكر المزروعي، الذي تتولى بلاده رئاسة أوبك حاليا، أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية الأسبوع القادم لن يعدل المقاييس المستخدمة في تقييم نجاح الاتفاق العالمي لتخفيضات إمدادات النفط.