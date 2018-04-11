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النفط يقفز فوق 72 دولاراً أعلى مستوى في 3 سنوات

المصدر: نيويورك - رويترز
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قفزت أسعار #النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام، أثناء التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن قالت السعودية إنها اعترضت صواريخ فوق الرياض، ومع تصاعد التوترات الدولية بشأن سوريا.

وجرى تداول عقود خام القياس العالمي مزيج #برنت وخام القياس الأميركي #غرب_تكساس_الوسيط عند أعلى مستوياتهما منذ 2014.

وألقت المخاوف الجيوسياسية بظلالها على مخزونات الخام العالمية كمحرك رئيسي للأسواق.

وقفزت عقود برنت 2% إلى 72.46 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل ديسمبر 2014، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بإطلاق صواريخ على #سوريا ردا على هجوم كيمياوي مشتبه به الأسبوع الماضي.

وصعدت عقود الخام الأميركي 2.8% إلى 67.45 دولار للبرميل.

كلمات دالّة

#النفط, #برنت, #غرب تكساس الوسيط, #ترمب, #سوريا

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