باركيندو: التزام أعضاء "أوبك" بخفض الإنتاج يفوق 100%

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك إن مستوى التزام الدول الأعضاء باتفاق تقييد الإمدادات تجاوز 100% في فبراير، وتوقع ارتفاع مستوى الالتزام أكثر خلال مارس.

وأضاف محمد باركيندو أن الشراكة بين "أوبك" والمنتجين من خارجها تحقق نجاحاً، مشيراً إلى أن بيانات المنظمة تظهر انخفاض مخزونات السوق برا وبحرا.

لكنه قال إن المخزونات تظل فوق متوسط الخمس سنوات، وإنه ما زال هناك ما ينبغي القيام به، مشدداً على أن العمل سيستمر في مراقبة السوق وتقييمها وبخاصة أثر إعادة التوازن إلى السوق.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية المشتركة ستواصل اجتماعاتها خلال 2018 من أجل مواصلة تقييم البيانات. وحذر من أن عودة التوازن إلى السوق لم تقابلها زيادة موازية في الاستثمارات.

وقال باركيندو إن المنظمة تظل متفائلة بأن المخزونات ستنخفض إلى متوسط الخمس سنوات، لكنه سيكون تفاؤلا حذراً.

وأضاف أنه ينبغي النظر إلى ما هو أبعد من إعادة التوازن إلى السوق، واستمرار الشراكة بين "أوبك" والمنتجين من خارجها.