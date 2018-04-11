زيادة مفاجئة بالمخزونات الأميركية بعد قفزة في الواردات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن #مخزونات_النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة، سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي بفعل قفزة في الواردت، بينما ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وصعدت مخزونات الخام 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من أبريل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 189 ألف برميل.

وارتفعت المخزونات في مركز التسليم في #كاشينغ بأوكلاهوما 1.1 مليون برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بمقدار 83 ألف برميل يومياً، مع ارتفاع معدلات التشغيل 0.5 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين 458 ألف برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع لـ"رويترز" قد توقعوا هبوطاً قدره 1.4 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 29 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من #النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.722 مليون برميل يومياً، ليصل إلى 7.45 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ اغسطس 2017.